Cina, tragedia nell'ultrarunning: 21 atleti morti di freddo durante una corsa in montagna (Di domenica 23 maggio 2021) tragedia in Cina: 21 corridori sono morti di freddo nel corso di una ultra-maratona di 100 chilometri nella Foresta di Pietra del Fiume giallo, in montagna, disputata in condizioni estreme. A funestare la manifestazione di ultrarunning a Baiyn City, nella Cina nordoccidentale (provinca di Northwest Gansu) il maltempo, che ha costretto le autorità a intervenire per mettere in salvo altri 151 partecipanti, di cui 8 sono stati ricoverati in ospedale in condizioni gravi, anche se non sarebbero in pericolo di vita. La bufera ha sorpreso gli atleti, e tra quelli morti ci sarebbe anche Jing Liang, 31 anni, trionfatore nelle tre precedenti edizioni della prestigiosa e massacrante ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021)in: 21 corridori sonodinel corso di una ultra-maratona di 100 chilometria Foresta di Pietra del Fiume giallo, in, disputata in condizioni estreme. A funestare la manifestazione dia Baiyn City,nordoccidentale (provinca di Northwest Gansu) il maltempo, che ha costretto le autorità a intervenire per mettere in salvo altri 151 partecipanti, di cui 8 sono stati ricoverati in ospedale in condizioni gravi, anche se non sarebbero in pericolo di vita. La bufera ha sorpreso gli, e tra quellici sarebbe anche Jing Liang, 31 anni, trionfatoree tre precedenti edizioni della prestigiosa e massacrante ...

Advertising

giunbia : Ma la meteorologia è arrivata in Cina? @Giulio_Firenze puoi dargli una mano? - carlo_munari : Una tragedia assurda Un abbraccio a questi 21 ultrarunners ed alle loro famiglie - Eurosport_IT : Disgrazia in Cina ?????? - sportal_it : Tragedia in Cina: tempesta sulla corsa di montagna, 21 morti - infoitsport : Dalle ultime sulla corsa Champions alla tragedia in Cina: ascolta le notizie del giorno -