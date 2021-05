Cina, tempesta di grandine su maratona in montagna: morti 21 dei 171 partecipanti (Di domenica 23 maggio 2021) Cina, grandine e pioggia su una maratona in montagna: 21 morti Ventuno morti e otto persone ricoverate in ospedale: è il drammatico bilancio di un’improvvisa ondata di maltempo che si è abbattuta su 172 corridori che stavano partecipando a una maratona in montagna, in Cina. Secondo quanto ricostruito dalla televisione statale Cctv, i maratoneti si trovavano nella Foresta di pietra del Fiume Giallo, vicino alla città di Baiyin, nella provincia di Gansu, quando sono stati travolti da una tempesta di pioggia e grandine con la temperatura che è calata bruscamente. Ventuno persone, come detto, sono morte, mentre gli altri 151 partecipanti sono stati tratti in salvo: per otto di loro si è ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021)e pioggia su unain: 21Ventunoe otto persone ricoverate in ospedale: è il drammatico bilancio di un’improvvisa ondata di maltempo che si è abbattuta su 172 corridori che stavano partecipando a unain, in. Secondo quanto ricostruito dalla televisione statale Cctv, i maratoneti si trovavano nella Foresta di pietra del Fiume Giallo, vicino alla città di Baiyin, nella provincia di Gansu, quando sono stati travolti da unadi pioggia econ la temperatura che è calata bruscamente. Ventuno persone, come detto, sono morte, mentre gli altri 151sono stati tratti in salvo: per otto di loro si è ...

Advertising

sportal_it : Tragedia in Cina: tempesta sulla corsa di montagna, 21 morti - BreakingItalyNe : CINA: Tempesta durante una maratona di montagna nella Foresta di pietra del Fiume Giallo vicino a Baiyin nella prov… - mattinodinapoli : Tempesta su una gara di corsa in montagna in Cina: 21 morti - MOUNTLIVEcom : Cina, tempesta su maratona in montagna: 21 morti - Activnews24 : Tragedia in #Cina durante una maratona in montagna: 21 persone sono morte dopo che una violenta tempesta si è abbat… -