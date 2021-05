Cina | maltempo sulla maratona | bilancio sale a 21 morti

(Di domenica 23 maggio 2021)a 21 ildelle vittime a causa delche si è abbattuto nel corso di unain montagna a Baiyin City, nella provincia nordoccidentale cinese di Gansu. Altri 151 partecipanti sono stati messi in salvo, di questi 8 sono stati trasportati in ospedale per alcune ferite riportate e sono in condizioni stabili. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Cina maltempo

Adnkronos

Ammonta a 21 vittime il bilancio delle persone morte durante una corsa in montagna in, sulla quale si abbattuto il. Tutti gli altri concorrenti sono sani e salvi, come riporta l agenzia Nuovasecondo la quale alle 3 del mattino 151 partecipanti sono stati messi in ...Baiyin. Sale a 21 vittime il bilancio delle persone morte durante una corsa in montagna in, sulla quale si è abbattuto il, una bufera di eccezionale portata. Tutti gli altri concorrenti sono sani e salvi, come riporta l'agenzia Nuovasecondo la quale "alle 3 del mattino ...È successo in Cina, nella Foresta di pietra del Fiume Giallo, vicino alla città di Baiyin, nella provincia di Gansu ...Ventuno persone sono morte a causa dell’improvviso maltempo abbattutosi su 172 corridori che stavano partecipando a una maratona in montagna nella Foresta di ...