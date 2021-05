(Di domenica 23 maggio 2021)a 21 ildelle vittime a causa delche si è abbattuto nel corso di unain montagna a Baiyin City, nella provincia nordoccidentale cinese di Gansu. Altri 151 partecipanti sono stati messi in salvo, di questi 8 sono stati trasportati in ospedale per alcune ferite riportate e sono in condizioni stabili. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

sulsitodisimone : RT @SLN_Magazine: Cina, maltempo sulla maratona: bilancio sale a 21 morti - TelevideoRai101 : Cina, maltempo: morti 21 sci-alpinisti - liberenotizie : Cina, maltempo sulla maratona: bilancio sale a 21 morti. Adnkronos - ultimora - zazoomblog : Cina maltempo sulla maratona: bilancio sale a 21 morti - #maltempo #sulla #maratona: #bilancio - SLN_Magazine : Cina, maltempo sulla maratona: bilancio sale a 21 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Cina maltempo

Adnkronos

8.10: morti 21 sci - alpinisti Ventuno atleti dei circa 170 che stavano partecipando a una gara di sci di fondo, sono morti nel nord - ovest delladopo che grandine, pioggia gelata e ...Altri 151 partecipanti sono stati messi in salvo Sale a 21 il bilancio delle vittime a causa delche si è abbattuto nel corso di una maratona in montagna a Baiyin City, nella provincia nordoccidentale cinese di Gansu. Altri 151 partecipanti sono stati messi in salvo, di questi 8 sono ...È successo in Cina, nella Foresta di pietra del Fiume Giallo, vicino alla città di Baiyin, nella provincia di Gansu ...Ventuno persone sono morte a causa dell’improvviso maltempo abbattutosi su 172 corridori che stavano partecipando a una maratona in montagna nella Foresta di ...