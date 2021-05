Cina: 21 maratoneti morti assiderati per il maltempo (Di domenica 23 maggio 2021) E' il bilancio di una vera e propria strage - 21 morti - quello che si è registrato in Cina, dove una ondata eccezionale di maltempo si è abbattuta sui partecipanti ad una maratona in montagna nella ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 23 maggio 2021) E' il bilancio di una vera e propria strage - 21- quello che si è registrato in, dove una ondata eccezionale disi è abbattuta sui partecipanti ad una maratona in montagna nella ...

