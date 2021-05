Ciclismo | il Campionato Italiano femminile su strada si correrà in Puglia il 20 giugno

(Di domenica 23 maggio 2021) IlDonne Elite è stato assegnato alla società ASD Spes Alberobello. L’attesissima gara che mette in palio la maglia tricolore alsi disputerà il prossimo 20nella Costa dei Trulli. Uno scenario meraviglioso ed estremamente affascinante per la rassegna nazionale in rosa. Decisamente soddisfatto il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni: “Sono veramente contento che si sia concretizzata questa opportunità e di poter dare una risposta immediata ad un’esigenza sentita Il mio personale impegno e quello di tutto il Consiglio è stato, sin dai primi momenti, quello di valorizzare il settoree l’attività su tutto il territorio”. Una grande opportunità per gli organizzatori, per i territori che ospiteranno ...

Advertising

jugreengorla : Da @IlPedaleRosa - Ju Green A.S.D. Gorla Minore, l'allieva Giada Martinoli sale sul podio al Campionato Regionale M… - jugreengorla : RT @IlPedaleRosa: Ju Green A.S.D. Gorla Minore, l'allieva Giada Martinoli sale sul podio al Campionato Regionale MTB: - Linkiesta : RT @BaldiniCastoldi: Ho vinto un campionato del mondo di ciclismo senza essere il favorito. E poi sono riuscito a vincerlo di nuovo, di nuo… - BaldiniCastoldi : Ho vinto un campionato del mondo di ciclismo senza essere il favorito. E poi sono riuscito a vincerlo di nuovo, di… - FSansottera : RT @IlPedaleRosa: Ju Green A.S.D. Gorla Minore, l'allieva Giada Martinoli sale sul podio al Campionato Regionale MTB: -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Campionato

LA NAZIONE

... Notiziario - TG Sport Giorno (diretta) dallo studio TV1 - Milano ore 14:02 - RAIDUE HD:: ...05 - RAIDUE HD : Calcio -Italiano Serie B 2020/21 Play Off Finale Andata Cittadella - ...al via 17 le squadre provenienti da tante regioni italiane, che si sono sfidate oggi a Dolonne, Courmayeur, in occasione delItaliano Giovanile per società. Un percorso rinnovato quest'anno, dal direttore di Gara Rudi Garbolino che ha visto mettere alla prova le capacità tecniche dei ragazzi in gara. Trionfa dopo ...Il campionato provinciale esordienti a Novi di Modena, dove saranno in gara anche gli allievi, è l’appuntamento clou della penultima domenica di maggio del ciclismo modenese, mentre gli juniores saran ...Gioacchino Fittipaldi è stato investito da un camion, fa parte del Team Obiettivo3 di Alex Zanardi. L'incidente a Rozzano, nel milanese. Fittipaldi, originario di Lagonegro, in provincia di Potenza, g ...