Ciclismo | Esordienti | Mazzoleni e Ganini al comando del Memorial Sandro Gianoli

BRINZIO (VARESE) – Seconda prova della sesta edizione del Memorial Sandro Gianoli nell'ambito della Sagra della Madonnina del Brinzio per Esordienti. 170 in gara nel 31° Trofeo Remo Brebbia e Piero Montalbetti alla memoria voluto dall'Associazione Sportiva Casalese, con partenza da Bernate di Casale Litta e arrivo a Brinzio. Gara combattuta e arrivo allo sprint per i migliori con la vittoria assoluta di Stefano Ganini del team Madignanese Ciclismo, che conquista anche le insegne di leader della Cartotecnica Graziella, mentre tra i primo anno successo di Giacomo Agostino, dell'Unione Ciclistica Costamasnaga, con l'orobico Cristian Mazzoleni (Almenno) che mantiene la maglia di leader del Gran Premio PI.Erre Sport. Tra le società nel Gran Premio All4cycling comandano ...

