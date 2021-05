Chiara | morta a 18 anni di tumore Famiglia distrutta | Italia sconvolta | di chi era la figlia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 maggio 2021) Doppio dramma a Castiglion Fiorentino, dove il sindaco ha indetto il lutto cittadino.Meoni, 18, èa causa di un male incurabile. Era ladi Fabrizio Meoni, indimenticabile campione del motociclismono, appassionato di prove estreme, vincitore di due Parigi-Dakar e morto proprio durante la sua ultima esperienza nel deserto, nel 2005. Un destino tragico per unadevastata: a piangere, come 16fa Fabrizio, ci sono la moglie e mamma e l'altro figlio maggiore. A darne notizia è stato proprio il sindaco della cittadina toscana in provincia di Arezzo, Mario Agnelli, molto vicino allaMeoni. "Cara– ha scritto il primo cittadino su Facebook -, ...