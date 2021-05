Chiara Meoni | da bambina perse il papà nella Dakar Tragico destino | morta a 18 anni

Advertising

Santex77 : RT @albyporta: Chiara Meoni ha raggiunto papà Fabrizio in Paradiso. Un forte abbraccio a Elena e Gioele. - infoitinterno : Una famiglia nella tragedia: addio a Chiara, la figlia di Meoni, l'eroe della Dakar - valessandra59 : Arezzo, addio a Chiara figlia del mito della Dakar Fabrizio Meoni. Aveva 18 anni, Castiglion Fiorentino in lacrime… - Nazione_Arezzo : Addio a Chiara, la figlia del grande Meoni - msn_italia : Addio a Chiara Meoni: era figlia di Fabrizio, morto nella Dakar 2005 -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Meoni

Fanpage.it

Il sindaco: ora ritroverai tuo padre in cielo di LUCIA BIGOZZI Articolo Morta la figlia di: addio a Maria, 16 anni dopo il padreCastiglion Fiorentino in lutto per la scomparsa di, 18 anni, figlia di Fabrizio, il campione di moto che mor in un incidente durante la Parigi - Dakar nel 2005. Una terribile malattia che ha colpito la giovane, 18 anni compiuti a ...Fabrizio aveva vinto la corsa due volte, ma nel 2005 una caduta in gara gli costò la vita. Allora Chiara aveva 2 anni, poi la lotta contro la malattia. Il sindaco: ora ritroverai tuo padre in cielo ...Una malattia implacabile non ha lasciato scampo alla ragazza, appena 18 anni. Un’altra tragedia dopo quella del padre campione ...