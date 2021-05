Chiara Ferragni lancia la nuova moda | calzini e ciabatte | il must dell’estate

Leggi su formatonews

(Di domenica 23 maggio 2021)è indubbiamente un’icona di stile. Ma nelle ultime ore si è scattata qualche foto per le vie di Milano indossandobianchi e. La blogger hato una? i fan non sembrano apprezzare “Lecol calzino da tedesco in ferie non è un granché“.e labianchi e. fan non apprezzanoè senza dubbio l’influencer più famosa d’Italia, grazie alle sue idee innovative riesce a trasformare tutto quello che tocca in un business. Infatti il suo profilo social conta ben 23,5mil follower. Da qualche mese ...