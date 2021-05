Chiara Ferragni festeggia la vittoria dei Maneskin con la stessa “eleganza” di Fedez: il dito medio (Di domenica 23 maggio 2021) Il trionfo dei Maneskin ha scatenato l’influencer Chiara Ferragni, che ha scelto un modo particolarmente “elegante” per festeggiare la vittoria della canzone italiana all’Eurofestival: il dito medio, un classico dei Ferragnez, visto che il marito ne fa largo uso ogni qualvolta si trova a corto di argomento, il che capita quasi sempre. Un modo per farsi notare, con classe, come sempre, ma anche per prendersi il merito di una vittoria che sarebbe stata favorita dall’impegno diretto, sul web, dalla signora Fedez. Il dito medio di Chiara Ferragni in onore dei Maneskin La Ferragni, secondo la narrazione della influencer, avrebbe alzato il ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 23 maggio 2021) Il trionfo deiha scatenato l’influencer, che ha scelto un modo particolarmente “elegante” perre ladella canzone italiana all’Eurofestival: il, un classico dei Ferragnez, visto che il marito ne fa largo uso ogni qualvolta si trova a corto di argomento, il che capita quasi sempre. Un modo per farsi notare, con classe, come sempre, ma anche per prendersi il merito di unache sarebbe stata favorita dall’impegno diretto, sul web, dalla signora. Ildiin onore deiLa, secondo la narrazione della influencer, avrebbe alzato il ...

