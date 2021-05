Chi era Don Diana, la storia vera del sacerdote di Per amore del mio popolo (Di domenica 23 maggio 2021) Chi era Don Diana, il sacerdote raccontato nella miniserie Per amore del mio popolo in onda oggi – 23 maggio 2021 – in replica su Rai 1? Giuseppe Diana, chiamato anche Peppe Diana o Peppino Diana (Casal di Principe, 4 luglio 1958 – Casal di Principe, 19 marzo 1994), è stato un presbitero, insegnante, attivista e scout italiano, assassinato dalla camorra per il suo impegno antimafia. Il suo impegno civile e religioso contro la camorra ha lasciato un profondo segno nella società campana. Alle ore 7,20 del 19 marzo 1994, giorno del suo onomastico, Giuseppe Diana venne assassinato nella sacrestia della chiesa di San Nicola di Bari a Casal di Principe, mentre si accinge a celebrare la santa messa. Un camorrista lo affrontò con una pistola. I cinque ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021) Chi era Don, ilraccontato nella miniserie Perdel mioin onda oggi – 23 maggio 2021 – in replica su Rai 1? Giuseppe, chiamato anche Peppeo Peppino(Casal di Principe, 4 luglio 1958 – Casal di Principe, 19 marzo 1994), è stato un presbitero, insegnante, attivista e scout italiano, assassinato dalla camorra per il suo impegno antimafia. Il suo impegno civile e religioso contro la camorra ha lasciato un profondo segno nella società campana. Alle ore 7,20 del 19 marzo 1994, giorno del suo onomastico, Giuseppevenne assassinato nella sacrestia della chiesa di San Nicola di Bari a Casal di Principe, mentre si accinge a celebrare la santa messa. Un camorrista lo affrontò con una pistola. I cinque ...

