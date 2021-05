Chi è la giovanissima attivista inglese Amika George (Di domenica 23 maggio 2021) Conosciamo meglio chi è Amika George, la giovanissima attivista britannica che si batte contro la povertà mestruale nel Regno Unito. Amika George, nonostante la giovanissima età, è divenuta nota per le sue campagne contro la povertà mestruale nel Regno Unito. A soli 17 anni ha lanciato una petizione popolare indirizzata a Westminster ottenendo oltre 200.000 firmatari, ancora studentessa alla scuola secondaria ha fondato anche un’organizzazione #FreePeriods, ha organizzato numerose proteste per convincere il governo inglese a fornire prodotti sanitari gratuiti agli scolari ed ha anche scritto un libro. Il suo impegno in questo campo è nato dopo aver letto un articolo in cui si parlava delle donne britanniche povere che hanno perso la scuola a ... Leggi su donnaglamour (Di domenica 23 maggio 2021) Conosciamo meglio chi è, labritannica che si batte contro la povertà mestruale nel Regno Unito., nonostante laetà, è divenuta nota per le sue campagne contro la povertà mestruale nel Regno Unito. A soli 17 anni ha lanciato una petizione popolare indirizzata a Westminster ottenendo oltre 200.000 firmatari, ancora studentessa alla scuola secondaria ha fondato anche un’organizzazione #FreePeriods, ha organizzato numerose proteste per convincere il governoa fornire prodotti sanitari gratuiti agli scolari ed ha anche scritto un libro. Il suo impegno in questo campo è nato dopo aver letto un articolo in cui si parlava delle donne britanniche povere che hanno perso la scuola a ...

