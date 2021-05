Chi è Al Bano | vita privata e carriera | tutto sul famoso cantante di Cellino San Marco

Leggi su urbanpost

(Di domenica 23 maggio 2021) AlCarrisi, il Leone diSan, è una leggenda della storia della musica italiana. Da quando ha iniziato la suamusicale, e non solo, non si è mai fermato. Non esiste un programma musicale italiano in cui non sia presente, ma cosa sappiamo davvero di lui? Andiamo a scoprire qualcosa di più sulla suae la sua, in attesa di vederlo nel salotto di Domenica In insieme a sua figlia Jasmine Carrisi. I due si racconteranno ai microfoni di Mara Venier, emozionando il pubblico da casa. Chi è Al? La suaAlè nato il 20 maggio 1943, ha 78 anni, è alto 166 centimetri e pesa circa 74 chilogrammi. È del segno zodiacale del Toro. Sua madre Iolanda ...