Chelsea, Mendy: «A un passo dal lavorare in un negozio di vestiti, poi…» Edouard Mendy ha raccontato un aneddoto curioso sulla sua carriera prima dell'arrivo al Chelsea Edouard Mendy è il portiere titolare del Chelsea che si giocherà la finale di Champions League sabato prossimo contro il Manchester City. Il portiere, però, prima di volare in Inghilterra ha vissuto un momento complicato e lo ha raccontato in una intervista al Daily Mail. PROCURATORE – «Il momento peggiore per me è stato la fine della finestra di mercato estiva. Lo Cherbourg mi aveva svincolato e io cercavo continuamente di contattare il mio procuratore. Gli scrivevo, gli lasciavo messaggi in segreteria, ma lui non mi rispondeva. Lo facevo tutti i giorni, ma alla fine sono arrivato all'ultimo giorno disponibile. Non aveva neanche il coraggio di parlare direttamente con me. E quando mi ha risposto è stato solo un messaggio in ...

