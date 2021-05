Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 23 maggio 2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Questa sera, domenica 23 maggio 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 23 maggio, di Che tempo che fa. anticipazioni e ospiti A Che tempo Che Fa stasera sono ospiti: il Segretario del PD Enrico Letta; la senatrice a vita Elena Cattaneo, Professoressa Ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano. E ancora: Vincenzo Mollica; PIF; Max Gazzè, ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021) Questa sera, domenica 23, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 23, di Cheche fa.A CheChe Fa stasera sono: il Segretario del PD Enrico Letta; la senatrice a vita Elena Cattaneo, Professoressa Ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano. E ancora: Vincenzo Mollica; PIF; Max Gazzè, ...

Advertising

RobertoBurioni : Concetto semplice semplice: dosare gli anticorpi presenti nel sangue dopo la vaccinazione non serve - tranne che in… - Mov5Stelle : La Lega blocca da mesi l’istituzione di una commissione per i diritti umani. Giusto pretendere, come ha fatto… - welikeduel : 'Mi indigno perché muoiono bambini che non c'entrano una mazza nella guerra che fanno questi due da tanto tempo che… - _sunshinehobi__ : APPENA FINISCE LA SCUOLA CHE HO TEMPO GUARDO GLI I-LAND GIURO - Alessan13775500 : @E22171315 Affisse nella memoria vecchi fotogrammi che con il tempo inizieranno a sbiadire E arriveranno altri ric… -