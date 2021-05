Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 23 maggio 2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 23 maggio 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Ritorna domenica 23 maggio su Rai3 Che Tempo che fa, di Fabio Fazio a partire dalle ore 20 con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. ospiti della puntata: il Segretario del PD Enrico Letta; la senatrice a vita Elena Cattaneo, Professoressa Ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano. E ancora: Vincenzo ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 23 maggio 2021) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 23su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Ritorna domenica 23su Rai3 Cheche fa, di Fabio Fazio a partire dalle ore 20 con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.della puntata: il Segretario del PD Enrico Letta; la senatrice a vita Elena Cattaneo, Professoressa Ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano. E ancora: Vincenzo ...

Advertising

RobertoBurioni : Concetto semplice semplice: dosare gli anticorpi presenti nel sangue dopo la vaccinazione non serve - tranne che in… - matteosalvinimi : Era una promessa che avevo fatto tempo fa a mamme, papà e ragazzi. Oggi è diventata REALTÀ. Uguali diritti per i So… - welikeduel : 'Mi indigno perché muoiono bambini che non c'entrano una mazza nella guerra che fanno questi due da tanto tempo che… - KonradGiulietti : Il valore del token non deve essere mai l'unico elemento da tenere in considerazione, ma la quantità del token che… - lettriceseriale : @dario_head Io le adoro. Tre Beyoncé europee senza però saper cantare e andare a tempo che sono andate in gita in O… -