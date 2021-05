Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti di Fabio Fazio: c’è Stefano De Martino (Di domenica 23 maggio 2021) Chi sarà ospitato questa domenica 23 maggio 2021 a Che tempo che fa? Chi si accomoderà sulla poltrona accanto alla scrivania di Fabio Fazio e verrà intervistato dal giornalista e conduttore? Oltre a Stefano De Martino ci saranno, tra gli altri, Pdf, la senatrice a vita Elena Cattaneo, Michele Mirabella, Max Gazzé. Nuovo appuntamento con Che tempo che fa domenica 23 maggio 2021 su Rai 3. Il programma condotto da Fabio Fazio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 23 maggio 2021) Chi sarà ospitato questa domenica 23 maggio 2021 a Cheche fa? Chi si accomoderà sulla poltrona accanto alla scrivania die verrà intervistato dal giornalista e conduttore? Oltre aDeci saranno, tra gli altri, Pdf, la senatrice a vita Elena Cattaneo, Michele Mirabella, Max Gazzé. Nuovo appuntamento con Cheche fa domenica 23 maggio 2021 su Rai 3. Il programma condotto daArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RobertoBurioni : Concetto semplice semplice: dosare gli anticorpi presenti nel sangue dopo la vaccinazione non serve - tranne che in… - matteosalvinimi : Era una promessa che avevo fatto tempo fa a mamme, papà e ragazzi. Oggi è diventata REALTÀ. Uguali diritti per i So… - welikeduel : 'Mi indigno perché muoiono bambini che non c'entrano una mazza nella guerra che fanno questi due da tanto tempo che… - witekzet : RT @AgrapidiL: Il tempo che non torna © Jean Moral - MonsterVersace : RT @Lis_LawlietLevi: il fatto che la francia merda abbia accusato SENZA PROVE damiano di aver portato la troca, chiedendo così la squalific… -