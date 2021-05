Centri commerciali riaperti la domenica, la ripartenza prende il largo (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Tutta si sveglierà domani in zona gialla, riscoprendo un lento ritorno alla normalità che arriva dopo mesi di restrizioni e chiusure. Un segnale di speranza che indica anche la possibilità, per sette regioni, di arrivare in zona bianca entro la metà del mese di giugno. Secondo le previsioni, da martedì 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passeranno in fascia bianca; da lunedì 7 giugno, invece, saranno in zona bianca mentre Abruzzo, Umbria, Veneto e Liguria. Cambia, dunque, l'incidenza del Covid-19 e migliorano i dati in possesso del Comitato tecnico scientifico e del Governo. Un insieme di cause che ha spinto a guardare ai prossimi giorni con maggiore fiducia. Intanto, è sceso sensibilmente l'incide Rt che negli ultimi giorni si è attestato su 0.78, quindi il buon andamento della vaccinazione che si avvicina sempre più alla soglia che permetterebbe un deciso ... Leggi su agi (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Tutta si sveglierà domani in zona gialla, riscoprendo un lento ritorno alla normalità che arriva dopo mesi di restrizioni e chiusure. Un segnale di speranza che indica anche la possibilità, per sette regioni, di arrivare in zona bianca entro la metà del mese di giugno. Secondo le previsioni, da martedì 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passeranno in fascia bianca; da lunedì 7 giugno, invece, saranno in zona bianca mentre Abruzzo, Umbria, Veneto e Liguria. Cambia, dunque, l'incidenza del Covid-19 e migliorano i dati in possesso del Comitato tecnico scientifico e del Governo. Un insieme di cause che ha spinto a guardare ai prossimi giorni con maggiore fiducia. Intanto, è sceso sensibilmente l'incide Rt che negli ultimi giorni si è attestato su 0.78, quindi il buon andamento della vaccinazione che si avvicina sempre più alla soglia che permetterebbe un deciso ...

meb : Sulle riaperture il governo ha fatto dei passi in avanti importanti: da domani #coprifuoco alle 23, novità per bar,… - raffaellapaita : Bene le riaperture varate dal governo #Draghi. Un salto di qualità che @ItaliaViva chiedeva da tempo, dal coprifuo… - marcodimaio : Il Governo si appresta a modificare il #coprifuoco e in poche settimane verrà eliminato. Riapriranno presto ristora… - TommyBrain : Marco Rizzo-PC: +I centri commerciali chiusi la domenica rafforzano Amazon, si tratta sempre di ...' - IacobellisT : Marco Rizzo-PC: +I centri commerciali chiusi la domenica rafforzano Amazon, si tratta sempre di ...' -