Cava de’ Tirreni: Parte la campagna antincendio boschivo (Di domenica 23 maggio 2021) Presso la sala riunioni del Comando della Polizia Municipale si è svolto ieri, l’incontro con le associazioni di volontariato del territorio e l’Assessore alla Protezione Civile, Germano Baldi per la programmazione della campagna anti incendio boschivo 2021. Alla riunione per organizzare il servizio di avvistamento oltre ai vertici della Polizia Municipale hanno Partecipato anche i Carabinieri Forestali per coordinare al meglio le attività delle associazioni che hanno dato la propria disponibilità quali sentinelle del territorio, il Gruppo volontari della Protezione Civile, Gruppo Ispettori Ambientali, Mani Amiche, Associazione 10 Metri, Amici di Monte Finestra, Legambiente, Club Alpino Italiano, Associazione Europea Operatori Polizia, Associazione Nazionale Carabinieri, Genitori Insieme. Dal prossimo mese di giugno saranno operative ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 23 maggio 2021) Presso la sala riunioni del Comando della Polizia Municipale si è svolto ieri, l’incontro con le associazioni di volontariato del territorio e l’Assessore alla Protezione Civile, Germano Baldi per la programmazione dellaanti incendio2021. Alla riunione per organizzare il servizio di avvistamento oltre ai vertici della Polizia Municipale hannocipato anche i Carabinieri Forestali per coordinare al meglio le attività delle associazioni che hanno dato la propria disponibilità quali sentinelle del territorio, il Gruppo volontari della Protezione Civile, Gruppo Ispettori Ambientali, Mani Amiche, Associazione 10 Metri, Amici di Monte Finestra, Legambiente, Club Alpino Italiano, Associazione Europea Operatori Polizia, Associazione Nazionale Carabinieri, Genitori Insieme. Dal prossimo mese di giugno saranno operative ...

salernotoday : Cava de' Tirreni piange la scomparsa di Julia, la parrocchia: 'Il Signore l’accolga in Paradiso”… - occhio_notizie : Dolore a Cava de' Tirreni, in coma dopo intervento chirurgico: Julia non ce l'ha fatta - positanonews : Il “green new deal” europeo parte da Cava de’ Tirreni tra le #news - studioverticeml : @Pa0l029 Paoletto buona domenica. In 15 minuti po' succede de tutto! Al limite digli a zio de balla su na canzone m… - positanonews : #Ambiente #Copertina Il “green new deal” europeo parte da Cava de’ Tirreni -

Ultime Notizie dalla rete : Cava de’ Imprenditore arrestato a Nocera, anche abusi sessuali nei suoi supermercati - L'amministratore della società 365: IlCorrierino.com