Cav | il sondaggio fulmine a ciel sereno | Forza Italia a doppia cifra | ci siamo Quello che Salvini e Meloni ignoravano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 maggio 2021) “di Roma Capitale è lusingata dalche attribuisce al nostro partito il 9,5 per cento dei consensi”: il senatore azzurro Maurizio Gasparri esprime soddisfazione per la crescita della creatura di Silvio Berlusconi. “E' innegabile che lo sforzo che abbiamo prodotto a Roma in questi mesi ha riproposto il protagonismo del nostro partito nella Capitale”, ha continuato il senatore nella nota riportata dal Tempo. I sondaggi inoltre arrivano in un momento cruciale, visto che a breve Roma sceglierà il suo nuovo sindaco. Al momento in lizza ci sono il primo ministro uscente Virginia Raggi, Roberto Gualtieri per il Pd e Carlo Calenda per Azione. Gasparri, però, fa sapere che l'obiettivo del partito è ambizioso: “Il nostro impegno è di arrivare a una percentuale a due cifre dimostrando che questo ...