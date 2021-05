Castel Gandolfo: cucciolo precipita in un dirupo profondo 40 metri (FOTO) (Di domenica 23 maggio 2021) cucciolo salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere precipitato in un dirupo. E’ successo ieri, sabato 22 maggio alle ore 17.00, in via Pio IX nel comune di Castel Gandolfo. Gli operatori hanno recuperato un cucciolo di cane meticcio che era caduto in un dirupo profondo circa 40 metri. Ad effettuare l’intervento è stata la squadra dei Vigili del Fuoco di Nemi (32/A) e il personale del nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021)salvato dai Vigili del Fuoco dopo essereto in un. E’ successo ieri, sabato 22 maggio alle ore 17.00, in via Pio IX nel comune di. Gli operatori hanno recuperato undi cane meticcio che era caduto in uncirca 40. Ad effettuare l’intervento è stata la squadra dei Vigili del Fuoco di Nemi (32/A) e il personale del nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale). su Il Corriere della Città.

