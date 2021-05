Caso Denise Pipitone, rompe il silenzio: il comunicato ufficiale dell’avvocato di Anna Corona (Di domenica 23 maggio 2021) "Ho appreso la notizia della presunta iscrizione nel registro degli indagati della mia assistita dalle televisioni. A noi non risulta. Chiederemo ufficialmente alla Procura di Marsala se effettivamente sono state riaperte le indagini”. A tornare sul Caso della scomparsa di Denise Pipitone e in particolare sulla notizia diffusa dai media della novità nelle indagini con l’iscrizione nel registro degli indagati di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave è uno degli avvocati della donna, già in passato coinvolta nell’inchiesta sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo. L’avvocato Gioacchino Sbacchi, che insieme all'avvocato Fabrizio Torre difende Anna Corona, ha rilasciato queste dichiarazioni all’Ansa commentando l'indiscrezione secondo cui l’ex moglie del padre ... Leggi su howtodofor (Di domenica 23 maggio 2021) "Ho appreso la notizia della presunta iscrizione nel registro degli indagati della mia assistita dalle televisioni. A noi non risulta. Chiederemo ufficialmente alla Procura di Marsala se effettivamente sono state riaperte le indagini”. A tornare suldella scomparsa die in particolare sulla notizia diffusa dai media della novità nelle indagini con l’iscrizione nel registro degli indagati die Giuseppe Della Chiave è uno degli avvocati della donna, già in passato coinvolta nell’inchiesta sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo. L’avvocato Gioacchino Sbacchi, che insieme all'avvocato Fabrizio Torre difende, ha rilasciato queste dichiarazioni all’Ansa commentando l'indiscrezione secondo cui l’ex moglie del padre ...

