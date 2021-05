Carmen Consoli: ""Fecondazione in Italia? Io e Nannini siamo il test. Mio figlio ha 8 anni, cresce sereno" (Di domenica 23 maggio 2021) “Probabilmente qualcuno al governo Italiano ci sta pensando di portare questa pratica anche qui no? Io sono il test. E insieme a me, credo, Gianna... Tante altre persone in Italia hanno fatto questo e sono tanti, sono veramente tanti che popolano questo Paese e che hanno fatto ricorso a questo tipo di Fecondazione, no?“. Carmen Consoli da 8 anni è madre di Carlo Giuseppe, bimbo nato grazie alla Fecondazione assistita. La cantantessa è volata sino a Londra per realizzare il suo desiderio di maternità. Lo racconta nella terza puntata del podcast “Mama non mama”, del Corriere della sera. Racconta a Barbara Stefanelli la sua scelta di avere un figlio da sola, dopo la dolorosa scomparsa del padre. Due anni di viaggi a ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 23 maggio 2021) “Probabilmente qualcuno al governono ci sta pensando di portare questa pratica anche qui no? Io sono il. E insieme a me, credo, Gianna... Tante altre persone inhanno fatto questo e sono tanti, sono veramente tanti che popolano questo Paese e che hanno fatto ricorso a questo tipo di, no?“.da 8è madre di Carlo Giuseppe, bimbo nato grazie allaassistita. La cantantessa è volata sino a Londra per realizzare il suo desiderio di maternità. Lo racconta nella terza puntata del podcast “Mama non mama”, del Corriere della sera. Racconta a Barbara Stefanelli la sua scelta di avere unda sola, dopo la dolorosa scomparsa del padre. Duedi viaggi a ...

