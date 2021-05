Carmen Consoli: “Fecondazione assistita per le donne single anche in Italia, mio figlio è felice” (Di domenica 23 maggio 2021) Carmen Consoli è stata la protagonista del podcast del Corriere della Sera “Mama non Mama”. La cantante è tornata a parlare del suo ricorso alla Fecondazione assistita. Per avere un figlio, Consoli è stata costretta ad andare all’estero, precisamente a Londra. Un percorso durato due anni e costellato di test psicologici e controlli medici. Poi è arrivato per lei il momento di selezionare il donatore. Ha preferito sceglierne uno disponibile a essere contattato, per dare al figlio la possibilità di conoscerlo qualora in futuro lo desiderasse. Tra le caratteristiche del donatore, la laurea in medicina e la passione per la musica classica. Così, otto anni fa è venuto alla luce Carlo Giuseppe. Di lui, che già dimostra di aver un talento nella batteria, la mamma ha detto: ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021)è stata la protagonista del podcast del Corriere della Sera “Mama non Mama”. La cantante è tornata a parlare del suo ricorso alla. Per avere unè stata costretta ad andare all’estero, precisamente a Londra. Un percorso durato due anni e costellato di test psicologici e controlli medici. Poi è arrivato per lei il momento di selezionare il donatore. Ha preferito sceglierne uno disponibile a essere contattato, per dare alla possibilità di conoscerlo qualora in futuro lo desiderasse. Tra le caratteristiche del donatore, la laurea in medicina e la passione per la musica classica. Così, otto anni fa è venuto alla luce Carlo Giuseppe. Di lui, che già dimostra di aver un talento nella batteria, la mamma ha detto: ...

HuffPostItalia : Carmen Consoli: ''Fecondazione in Italia? Io e Nannini siamo il test. Mio figlio ha 8 anni, cresce sereno' - andreastoolbox : Carmen Consoli: Fecondazione assistita per le donne single anche in Italia, mio figlio è felice - valentinadigrav : RT @HuffPostItalia: Carmen Consoli: ''Fecondazione in Italia? Io e Nannini siamo il test. Mio figlio ha 8 anni, cresce sereno' https://t.co… - Sermocity : RT @HuffPostItalia: Carmen Consoli: ''Fecondazione in Italia? Io e Nannini siamo il test. Mio figlio ha 8 anni, cresce sereno' https://t.co… - sinitSermoneta : RT @HuffPostItalia: Carmen Consoli: ''Fecondazione in Italia? Io e Nannini siamo il test. Mio figlio ha 8 anni, cresce sereno' https://t.co… -