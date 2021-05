Carlos Alcaraz | Top 100 da record | sogna Parigi | vede Milano

(Di domenica 23 maggio 2021) Due traguardi in un colpo solo. Il diciottenneconquista il quarto, e più prestigioso titolo Challenger in carriera, il "125" di Oeiras, in Portogallo, e diventa il più giovane ...

Tennis World Italia

Due traguardi in un colpo solo. Il diciottenneconquista il quarto, e più prestigioso titolo Challenger in carriera, il "125" di Oeiras, in Portogallo, e diventa il più giovane giocatore in Top 100. Lo spagnolo, avversario due anni ...... che ha preso parte a diversi tornei fra 2015 e 2016 prima di dedicarsi alla sua accademia di Alicante (e più recentemente al baby fenomeno), ma fra i partecipanti al WPT di sei anni ...Grazie al successo ottenuto questa settimana nell’Open de Oeiras III in Portogallo – suo quarto trionfo Challenger in carriera – il diciottenne Carlos Alcaraz entrerà per la prima volta nella top 100 ...A Biella si è tenuta questa settimana la sesta edizione 2021 del torneo challenger e a trionfare è stato l’australiano Thanasi Kokkinakis, che torna a vincere un titolo dopo che, per due anni, non ci ...