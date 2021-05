Caressa: “Silenzio stampa? Inaccettabile! Mi dispiace per i tifosi del Napoli, meritavano parole di conforto” (Di domenica 23 maggio 2021) Fabio Caressa ha espresso alcune parole ai microfoni di Sky in merito al Silenzio stampa del Napoli. Di seguito quanto evidenziato: “È inaccettabile questo Silenzio stampa, la scaramanzia non serve a nulla. Sarebbe stato bello per i tifosi del Napoli ascoltare le analisi e i pensieri di Gattuso e gli altri. Mi dispiace perchè una voce sarebbe stata importante per i tifosi partenopei che meritavano parole di conforto”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) Fabioha espresso alcuneai microfoni di Sky in merito aldel. Di seguito quanto evidenziato: “È inaccettabile questo, la scaramanzia non serve a nulla. Sarebbe stato bello per idelascoltare le analisi e i pensieri di Gattuso e gli altri. Miperchè una voce sarebbe stata importante per ipartenopei chedi”.

