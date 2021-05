Caressa contro il silenzio stampa del Napoli: “I tifosi non lo meritavano” (Di domenica 23 maggio 2021) Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, esprime il suo disaccordo circa il silenzio stampa del Napoli. Al termine di Napoli-Verona e del conseguente saluto alla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 23 maggio 2021) Fabio, giornalista di Sky Sport, esprime il suo disaccordo circa ildel. Al termine di-Verona e del conseguente saluto alla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

tuttonapoli : Caressa contro ADL: 'Inaccettabile il silenzio del Napoli per un girone. La scaramanzia non serve...' - ManuCia0 : RT @lucaisnardi: @SkySport #caressa come mai non avete la stessa domanda idiota anche a #Gasperini sottolineando che la sua super Atalanta… - GiovanniBracone : RT @lucaisnardi: @SkySport #caressa come mai non avete la stessa domanda idiota anche a #Gasperini sottolineando che la sua super Atalanta… - martyisnt96 : RT @lucaisnardi: @SkySport #caressa come mai non avete la stessa domanda idiota anche a #Gasperini sottolineando che la sua super Atalanta… - lucaisnardi : @SkySport #caressa come mai non avete la stessa domanda idiota anche a #Gasperini sottolineando che la sua super At… -