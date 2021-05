Caramanno: «Arechi già da serie A, solo pochi ritocchi» (Di domenica 23 maggio 2021) di Marco De Martino SALERNO – L’assessore allo sport Angelo Caramanno, a margine della premiazione al Comune della Salernitana, ha fatto il punto della situazione sul rinnovo della convenzione per l’utilizzo dello stadio Arechi e sull’ammodernamento dell’impianto di via Allende in vista della serie A: «Per quanto riguarda la convenzione -ha spiegato Caramanno- il Comune la fa con la Salernitana. E’ evidente che questa scadenza a cavallo di qualche modifica societaria implichi il fatto di guardarsi negli occhi. Oggi questa è la società e sta ragionando da proprietaria in maniera legittima, avviando un percorso di tutela». Come sottolineato da Caramanno, a condizionare inevitabilmente la trattativa per il rinnovo della convenzione c’è l’incertezza societaria che però dovrebbe risolversi in meno di un ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 23 maggio 2021) di Marco De Martino SALERNO – L’assessore allo sport Angelo, a margine della premiazione al Comune della Salernitana, ha fatto il punto della situazione sul rinnovo della convenzione per l’utilizzo dello stadioe sull’ammodernamento dell’impianto di via Allende in vista dellaA: «Per quanto riguarda la convenzione -ha spiegato- il Comune la fa con la Salernitana. E’ evidente che questa scadenza a cavallo di qualche modifica societaria implichi il fatto di guardarsi negli occhi. Oggi questa è la società e sta ragionando da proprietaria in maniera legittima, avviando un percorso di tutela». Come sottolineato da, a condizionare inevitabilmente la trattativa per il rinnovo della convenzione c’è l’incertezza societaria che però dovrebbe risolversi in meno di un ...

