Capello sicuro: “Il Napoli non avrà problemi con il Verona. Milan e Juve si giocano l’ultimo posto Champions” (Di domenica 23 maggio 2021) Fabio Capello ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport parlando della corsa alla Champions League. Ecco quanto evidenziato: “Il Napoli è favorito, gioca in casa e dovrebbe vincere senza problemi. Vero che il Verona è una squadra organizzata e con un sistema di gioco ben assimilato dai giocatori, ma non difende benissimo e troverà di fronte degli attaccanti in grande forma. Credo il Napoli ce la faccia. La Juventus in questo momento è in grande forma è ha ritrovato morale. Il Milan ha avuto il braccino contro il Cagliari, ma nelle gare in trasferta e a viso aperto ha sempre fatto benissimo”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) Fabioha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport parlando della corsa allaLeague. Ecco quanto evidenziato: “Ilè favorito, gioca in casa e dovrebbe vincere senza. Vero che ilè una squadra organizzata e con un sistema di gioco ben assimilato dai giocatori, ma non difende benissimo e troverà di fronte degli attaccanti in grande forma. Credo ilce la faccia. Lantus in questo momento è in grande forma è ha ritrovato morale. Ilha avuto il braccino contro il Cagliari, ma nelle gare in trasferta e a viso aperto ha sempre fatto benissimo”.

