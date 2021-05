Caos Maneskin, Damiano ha deciso: farà il test antidroga (Di domenica 23 maggio 2021) Damiano farà volontariamente il test antidroga. A darne notizia sono gli organizzatori dell’Eurovision con una nota ufficiale Il cantante dei Maneskin, Damiano David, ha deciso di sottoporsi volontariamente a un test antidroga. Gli organizzatori dell’Eurovision ne hanno dato notizia proprio il giorno dopo le polemiche sul presunto uso di stupefacenti. Polemiche che hanno accompagnato la vittoria del gruppo italiano. Gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest hanno diramato un comunicato nel quale si legge: “Siamo consapevoli della speculazione che circonda il videoclip dei vincitori italiani dell’Eurovision Song Contest nella Green Room di ieri sera” . Il riferimento è alle accuse di uso di ... Leggi su zon (Di domenica 23 maggio 2021)volontariamente il. A darne notizia sono gli organizzatori dell’Eurovision con una nota ufficiale Il cantante deiDavid, hadi sottoporsi volontariamente a un. Gli organizzatori dell’Eurovision ne hanno dato notizia proprio il giorno dopo le polemiche sul presunto uso di stupefacenti. Polemiche che hanno accompagnato la vittoria del gruppo italiano. Gli organizzatori dell’Eurovision Song Conhanno diramato un comunicato nel quale si legge: “Siamo consapevoli della speculazione che circonda il videoclip dei vincitori italiani dell’Eurovision Song Connella Green Room di ieri sera” . Il riferimento è alle accuse di uso di ...

Caos Maneskin, Damiano ha deciso: farà il test antidroga ZON.it

