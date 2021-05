“Campioni d’Europa!”. I Maneskin vincono l’Eurovision, ma poco dopo scoppia una polemica senza precedenti: tutti contro Damiano (Di domenica 23 maggio 2021) L’Italia ha vinto sul tetto più alto d’Europa. I Maneskin si aggiudicano con il brano Zitti e buoni l‘Eurovision 2021. La band italiana ha battuto la concorrenza della Francia che si è classificata seconda con Barbara Pravi (499 punti). Terzo posto per Gjon’s Tears, che rappresentavano la Svizzera (432 punti). Damiano e i suoi erano quarti dopo il voto della giuria di qualità, ma ha rimontato su Svizzera, Francia e Malta grazie al televoto. Ha così trionfato con un totale di 524 punti. I ragazzi romani, dopo aver avuto notizia della vittoria, hanno cantato la versione non censurata del brano. L’Italia non si aggiudicava l’Eurovision da ben 31 anni (l’edizione 2022 della kermesse sarà quindi organizzata dal nostro Paese). poco dopo la gloria però, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 maggio 2021) L’Italia ha vinto sul tetto più alto d’Europa. Isi aggiudicano con il brano Zitti e buoni l‘Eurovision 2021. La band italiana ha battuto la concorrenza della Francia che si è classificata seconda con Barbara Pravi (499 punti). Terzo posto per Gjon’s Tears, che rappresentavano la Svizzera (432 punti).e i suoi erano quartiil voto della giuria di qualità, ma ha rimontato su Svizzera, Francia e Malta grazie al televoto. Ha così trionfato con un totale di 524 punti. I ragazzi romani,aver avuto notizia della vittoria, hanno cantato la versione non censurata del brano. L’Italia non si aggiudicavada ben 31 anni (l’edizione 2022 della kermesse sarà quindi organizzata dal nostro Paese).la gloria però, ...

AAlciato : Campioni d’Europa! ???? @thisismaneskin #Eurovision - Robertrycia : Buongiorno solo ai Maneskin campioni d'Europa - xjorgesmile : MI SVEGLIO E SCOPRO CHE STAVOLTA NON SIAMO STATI ROBBATI E HANNO VINTO I MANESKIN MA COSA STA SUCCEDENDO MADÒ IL MO… - bea100717 : RT @Masse78: CAMPIONI D’EUROPA. I CAMPIONI D’EUROPA SIAMO NOI. ABBIAMO VINTO IL NOSTRO EUROPEO. IL ROCK IN CIMA ALL’EUROPA. #ESCita #Euro… - whytherumisgone : RT @heronchiId: GODENDO COME NEL 2006 IL CIELO SOPRA ROTTERDAM È BLU CAMPIONI D’EUROPA #eurovision -

