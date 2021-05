Campenaerts vince la 15^ tappa del Giro, Bernal in rosa (Di domenica 23 maggio 2021) GORIZIA (ITALPRESS) – Victor Campenaerts ha vinto la quindicesima tappa del Giro d'Italia 2021, 147 chilometri da Grado a Gorizia. Il belga del Team Qhubeka Assos ha coronato una lunga fuga, battendo in volata l'olandese Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) in un finale condizionato da un acquazzone che si è abbattuto sulla corsa. Terzo il tedesco Nikias Arndt (Team DSM), che ha regolato un altro gruppo di fuggitivi precedendo un ottimo Simone Consonni (Cofidis), quarto. Il gruppo maglia rosa è arrivato a circa 17 minuti e 20 secondi di ritardo da Campenaerts. Il colombiano della Ineos Grenadiers Egan Bernal ha conservato la maglia rosa con 1'33” di vantaggio sul britannico della BikeExchange Simon Yates. La frazione è stata caratterizzata da una maxi caduta dopo due ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) GORIZIA (ITALPRESS) – Victorha vinto la quindicesimadeld'Italia 2021, 147 chilometri da Grado a Gorizia. Il belga del Team Qhubeka Assos ha coronato una lunga fuga, battendo in volata l'olandese Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) in un finale condizionato da un acquazzone che si è abbattuto sulla corsa. Terzo il tedesco Nikias Arndt (Team DSM), che ha regolato un altro gruppo di fuggitivi precedendo un ottimo Simone Consonni (Cofidis), quarto. Il gruppo magliaè arrivato a circa 17 minuti e 20 secondi di ritardo da. Il colombiano della Ineos Grenadiers Eganha conservato la magliacon 1'33” di vantaggio sul britannico della BikeExchange Simon Yates. La frazione è stata caratterizzata da una maxi caduta dopo due ...

