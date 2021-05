Campania | 628 positivi su circa 13mila tamponi | il tasso è al 4 | 7%

(Di domenica 23 maggio 2021) L’Unità di crisi della Regioneha emesso il bollettino quotidiano contenente i dati sull’epidemia. Idel giorno sono 628 (di cui 184 sintomatici) su 13.125. Ilè al 4,7%, leggermente più alto di ieri. I deceduti sono 5, lasupera, così, quota 7mila morti per Covid. I guariti sono 1.116. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, le terapie intensive risalgono di tre unità. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 85 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***) Posti letto di degenza occupati: 967 *** Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

E' stato pubblicato il bollettino dell'emergenza Coronavirus dellaaggiornato a domenica ... Nella giornata di oggi si registranonuovi contagi, 5 morti, 1.116 guariti, 9.028 tamponi ...Aumentano i nuovi positivi e cresce di poco anche la curva dei contagi da Coronavirus in: oggi il virus fa registrarepositivi su 13.125 tamponi molecolari esaminati , 63 in più di ieri con 394 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 4,78% dei ...Resta piuttosto costante, in Campania, l'indice di incidenza dei positivi al Covid: 628 sono i positivi nelle ultime 24 ore su 13.125 tamponi molecolari ...Si sono spostate le lancette del coprifuoco di un'ora e tra poco di due ma a Napoli, in zona Mezzocannone, i locali e la movida sembrerebbe essersi anticipata.