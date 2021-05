Cammaroto: “Napoli, il casting per il nuovo tecnico e’ alla stretta finale” (Di domenica 23 maggio 2021) Emanuele Cammaroto, nella sua rubrica curata su NapoliMagazine.Com, a poche ora dall’inizio della sfida contro il Verona, analizza il momento attuale del Napoli. Il giornalista esperto di calciomercato rimarca che il futuro del Napoli si avvia verso 48 ore cruciali in campo e poi fuori. Questo quanto scritto dall’Editorialista di NapoliMagazine: SUL FUTURO DEL Napoli Il futuro del Napoli verso 48 ore cruciali in campo e poi fuori. L’epicentro del domani azzurro non può che essere la sfida di stasera con il Verona, 90 minuti in cui il Napoli deve fare il Napoli per chiudere il discorso Champions. -afferma Cammaroto – Tutto passa da questa partita che va giocata con la massima concentrazione e senza dare nulla per ... Leggi su retecalcio (Di domenica 23 maggio 2021) Emanuele, nella sua rubrica curata suMagazine.Com, a poche ora dall’inizio della sfida contro il Verona, analizza il momento attuale del. Il giornalista esperto di calciomercato rimarca che il futuro delsi avvia verso 48 ore cruciali in campo e poi fuori. Questo quanto scritto dall’Editorialista diMagazine: SUL FUTURO DELIl futuro delverso 48 ore cruciali in campo e poi fuori. L’epicentro del domani azzurro non può che essere la sfida di stasera con il Verona, 90 minuti in cui ildeve fare ilper chiudere il discorso Champions. -afferma– Tutto passa da questa partita che va giocata con la massima concentrazione e senza dare nulla per ...

Advertising

Enzovit : Cammaroto: 'Napoli, il casting per il nuovo tecnico e' alla stretta finale'' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOCUS - Cammaroto a 'NM': 'Napoli, delineato il futuro in panchina: ecco il casting' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOCUS - Cammaroto a 'NM': 'Napoli, delineato il futuro in panchina: ecco il casting' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOCUS - Cammaroto a 'NM': 'Napoli, delineato il futuro in panchina: ecco il casting' - napolimagazine : FOCUS - Cammaroto a 'NM': 'Napoli, delineato il futuro in panchina: ecco il casting' -