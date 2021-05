Calciomercato Serie A LIVE: l’Atalanta pensa a Boga, Fiorentina su Simy (Di domenica 23 maggio 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. SABATO 22 MAGGIO Inter, sirene spagnole per Lautaro Martinez (CLICCA QUI) Lazio, spunta una nuova pretendente per Simy (CLICCA QUI)Ronaldo via dalla Juve senza Champions League? (CLICCA QUI) l’Atalanta pensa a Jeremie Boga (CLICCA QUI)Inter, tre nomi pronti a lasciare Appiano Gentile (CLICCA QUI)Napoli, rivoluzione nel reparto difensivo (CLICCA ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. SABATO 22 MAGGIO Inter, sirene spagnole per Lautaro Martinez (CLICCA QUI) Lazio, spunta una nuova pretendente per(CLICCA QUI)Ronaldo via dalla Juve senza Champions League? (CLICCA QUI)a Jeremie(CLICCA QUI)Inter, tre nomi pronti a lasciare Appiano Gentile (CLICCA QUI)Napoli, rivoluzione nel reparto difensivo (CLICCA ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Milan, Kessie record dal dischetto come Ibrahimovic: il dato ... gol numero 10 su rigore in questa Serie A (12 in totale) per il centrocampista ivoriano, come evidenzia Opta è il primo giocatore del Milan ad andare in doppia cifra di gol in una stagione di Serie ...

Parma, già scelto il giocatore al centro del nuovo progetto Commenta per primo Nonostante la retrocessione in Serie B, Juraj Kucka potrebbe rimanere al Parma. Lo riporta il Corriere dello Sport, secondo il quale la società vorrebbe dargli un ruolo centrale e la fascia da capitano nel nuovo progetto gialloblù.

Serie A, la MOVIOLA LIVE: lo Spezia chiede un rigore Calciomercato.com Juric lascia il Verona: ecco dove andrà Ivan Juric non sarà più l'allenatore del Verona. Decisione presa, anche il club è stato messo al corrente: il tecnico croato è in contatto con diverse squadre di Serie A, quel che è certo è che nella ...

Salernitana, 22 anni fa la retrocessione in B La Salernitana è tornata in serie A dopo 23 anni, una gioia immensa per una città che, nonostante le enormi potenzialità di pubblico, ha calcato sin qui il massimo ...

