Calciomercato Roma, pronto un tesoretto per il giovane attaccante del Chelsea (Di domenica 23 maggio 2021) La Roma potrebbe sfruttare i 20 milioni della qualificazione in Conference League per un attaccante che Mourinho conosce bene Ecco perchè qualificarsi in Conference League potrebbe essere importante. I 20 milioni che si otterrebbero in caso di mantenimento del settimo posto davanti al Sassuolo potrebbero rimpolpare le casse societarie e avvicinerebbero un obietttivo di Josè Mourinho per l’attacco. Edin dzeko rimarrà, ormai è quasi certo. E lo stesso vale per Borja Mayoral. La spesa per un altro centravanti allora non sarà folle. Un’idea, come riporta la Gazzetta questa mattina è quella di Tammy Abraham, prima punta che non sta trovando lo stesso spazio dell’anno scorso con il nuovo allenatore Tuchel che gli preferisce quasi sempre Werner. Il classe 97? non ha un prezzo elevatissimo ed ecco allora che la partita di questa sera con lo Spezia potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Lapotrebbe sfruttare i 20 milioni della qualificazione in Conference League per unche Mourinho conosce bene Ecco perchè qualificarsi in Conference League potrebbe essere importante. I 20 milioni che si otterrebbero in caso di mantenimento del settimo posto davanti al Sassuolo potrebbero rimpolpare le casse societarie e avvicinerebbero un obietttivo di Josè Mourinho per l’attacco. Edin dzeko rimarrà, ormai è quasi certo. E lo stesso vale per Borja Mayoral. La spesa per un altro centravanti allora non sarà folle. Un’idea, come riporta la Gazzetta questa mattina è quella di Tammy Abraham, prima punta che non sta trovando lo stesso spazio dell’anno scorso con il nuovo allenatore Tuchel che gli preferisce quasi sempre Werner. Il classe 97? non ha un prezzo elevatissimo ed ecco allora che la partita di questa sera con lo Spezia potrebbe ...

