Calciomercato Inter: Musso oggi a San Siro da avversario, sarà l’ultima volta? (Di domenica 23 maggio 2021) L’Inter affronta l’Udinese alle 15 e osserva da vicino Juan Musso, portiere dei bianconeri che potrebbe essere l’erede di Handanovic L’Inter vuole regalare nuovi rinforzi ad Antonio Conte per la prossima stagione, come riporta la Gazzetta dello Sport, nel match di oggi contro l’Udinese l’osservato speciale sarà Juan Musso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Il portiere dell’Udinese, 27 anni, cresciuto nel Racing è amico di Lautaro Martinez e avrebbe voglia di fare il grande salto restando in Italia. L’Inter è alla ricerca di un nuovo portiere per il futuro da affiancare ad Handanovic, la richiesta per Musso parte dai 20 milioni di euro. Nelle precedenti stagioni il capitano nerazzurro non ha concesso ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) L’affronta l’Udinese alle 15 e osserva da vicino Juan, portiere dei bianconeri che potrebbe essere l’erede di Handanovic L’vuole regalare nuovi rinforzi ad Antonio Conte per la prossima stagione, come riporta la Gazzetta dello Sport, nel match dicontro l’Udinese l’osservato specialeJuan. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Il portiere dell’Udinese, 27 anni, cresciuto nel Racing è amico di Lautaro Martinez e avrebbe voglia di fare il grande salto restando in Italia. L’è alla ricerca di un nuovo portiere per il futuro da affiancare ad Handanovic, la richiesta perparte dai 20 milioni di euro. Nelle precedenti stagioni il capitano nerazzurro non ha concesso ...

