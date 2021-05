Calciomercato Atalanta, piace Ospina: ha già parlato con Muriel e Zapata (Di domenica 23 maggio 2021) Calciomercato Atalanta: i nerazzurri sono alla ricerca di un portiere e avrebbero messo gli occhi su David Ospina L’Atalanta, dopo le difficoltà vissute in questa stagione, è alla ricerca di un portiere d’esperienza e di qualità e starebbe guardando in casa Napoli per risolvere questo problema. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, i nerazzurri sarebbero fortemente interessati a David Ospina. L’estremo difensore avrebbe già parlato dell’ipotesi bergamasca con i connazionali Zapata e Muriel e un suo trasferimento alla Dea non sembra cosa complicata. Il contratto di Ospina con il Napoli scade nel 2022 e gli azzurri sarebbero pronti a chiedere circa 5 milioni di euro per lasciarlo partire. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021): i nerazzurri sono alla ricerca di un portiere e avrebbero messo gli occhi su DavidL’, dopo le difficoltà vissute in questa stagione, è alla ricerca di un portiere d’esperienza e di qualità e starebbe guardando in casa Napoli per risolvere questo problema. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, i nerazzurri sarebbero fortemente interessati a David. L’estremo difensore avrebbe giàdell’ipotesi bergamasca con i connazionalie un suo trasferimento alla Dea non sembra cosa complicata. Il contratto dicon il Napoli scade nel 2022 e gli azzurri sarebbero pronti a chiedere circa 5 milioni di euro per lasciarlo partire. L'articolo proviene da Calcio News ...

