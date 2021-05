**Calcio: Serie A, Handanovic solleva la Coppa dei campioni d’Italia** (Di domenica 23 maggio 2021) Milano, 23 mag. (Adnkronos) – I giocatori dell’Inter sono tornati in campo dopo la partita, molti con le bandiere dei rispettivi paesi, per ricevere la medaglia dei campioni d’Italia e la Coppa, dal sottosegretario allo sport Valentina Vezzali e dal presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Dopo la premiazione a giocatori, staff e Antonio Conte, il capitano Samir Handanovic ha sollevato il trofeo tra ‘bollicine’ e coriandoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 23 maggio 2021) Milano, 23 mag. (Adnkronos) – I giocatori dell’Inter sono tornati in campo dopo la partita, molti con le bandiere dei rispettivi paesi, per ricevere la medaglia deid’Italia e la, dal sottosegretario allo sport Valentina Vezzali e dal presidente della LegaA Paolo Dal Pino. Dopo la premiazione a giocatori, staff e Antonio Conte, il capitano Samirhato il trofeo tra ‘bollicine’ e coriandoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

