Calcio: Premier, Liverpool e Chelsea in Champions, Tottenham in Conference League (Di domenica 23 maggio 2021) Londra, 23 mag. (Adnkronos) - Nell'ultima giornata di Premier League sono arrivati gli ultimi verdetti per quanto riguarda i posti Uefa. Il Leicester sognava il ritorno in Champions League e invece dovrà accontentarsi dell'Europa League visto che in Champions, oltre al Manchester City e al Manchester United vanno il Liverpool di Klopp e il Chelsea di Tuchel. I 'Reds' si impongono in casa per 2-0 sul Crystal Palace, mentre il Chelsea perde 2-1 con l'Aston Villa senza conseguenze. Il Leicester perde in casa 4-2 contro il Tottenham con una tripletta di Kane, e si deve accontentare dell'Europa League mentre gli Spurs andranno a giocare la nuova Conference League. Il West ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Londra, 23 mag. (Adnkronos) - Nell'ultima giornata disono arrivati gli ultimi verdetti per quanto riguarda i posti Uefa. Il Leicester sognava il ritorno ine invece dovrà accontentarsi dell'Europavisto che in, oltre al Manchester City e al Manchester United vanno ildi Klopp e ildi Tuchel. I 'Reds' si impongono in casa per 2-0 sul Crystal Palace, mentre ilperde 2-1 con l'Aston Villa senza conseguenze. Il Leicester perde in casa 4-2 contro ilcon una tripletta di Kane, e si deve accontentare dell'Europamentre gli Spurs andranno a giocare la nuova. Il West ...

Advertising

SkySport : ??? Torna il pubblico in Premier League ?? Cavani lo 'saluta' con un gol pazzesco ?? - solopallone : Ultimi verdetti in Premier, Liverpool e Chelsea in Champions - CORNERNEWS24 : #Calcio - Ultimi verdetti in Premier, Liverpool e Chelsea in Champions Leicester deve accontentarsi dell'Europa League, con il West Ham - SkySport : Premier League: i risultati dell'ultima giornata, la classifica finale e tutti i verdetti - sportli26181512 : Premier League: i risultati dell'ultima giornata, la classifica finale e tutti i verdetti: Dopo gli ultimi novanta… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Premier Ultimi verdetti in Premier, Liverpool e Chelsea in Champions L'ultima giornata della Premier League ha fatto sprofondare nella disperazione sportiva i tifosi del Leicester di Brendan Rodgers, che sognavano il ritorno in Champions League. Invece, gli ultimi verdetti hanno premiato il ...

Schaer in rete per chiudere Fabian Schaer ha realizzato su rigore il 2 - 0 finale del suo Newcastle sul campo del relegato Fulham per chiudere la stagione di Premier League. Per il difensore elvetico, di ritorno dopo tre turni di squalifica, si trattato dell'unico gol stagionale. Da decidere in questo ultimo turno c'erano gli ultimi due posti per la ...

Calcio: Premier, Liverpool e Chelsea in Champions, Tottenham in Conference League Metro Calcio: Premier, Liverpool e Chelsea in Champions, Tottenham in Conference League Londra, 23 mag. (Adnkronos) – Nell’ultima giornata di Premier League sono arrivati gli ultimi verdetti per quanto riguarda i posti Uefa. Il Leicester sognava il ritorno in Champions League e invece do ...

Calcio: verdetti in Premier,Liverpool e Chelsea in Champions (ANSA) – ROMA, 23 MAG – L’ultima giornata della Premier League ha fatto sprofondare nella disperazione sportiva i tifosi del Leicester di Brendan Rodgers, che sognavano il ritorno in Champions League.

L'ultima giornata dellaLeague ha fatto sprofondare nella disperazione sportiva i tifosi del Leicester di Brendan Rodgers, che sognavano il ritorno in Champions League. Invece, gli ultimi verdetti hanno premiato il ...Fabian Schaer ha realizzato su rigore il 2 - 0 finale del suo Newcastle sul campo del relegato Fulham per chiudere la stagione diLeague. Per il difensore elvetico, di ritorno dopo tre turni di squalifica, si trattato dell'unico gol stagionale. Da decidere in questo ultimo turno c'erano gli ultimi due posti per la ...Londra, 23 mag. (Adnkronos) – Nell’ultima giornata di Premier League sono arrivati gli ultimi verdetti per quanto riguarda i posti Uefa. Il Leicester sognava il ritorno in Champions League e invece do ...(ANSA) – ROMA, 23 MAG – L’ultima giornata della Premier League ha fatto sprofondare nella disperazione sportiva i tifosi del Leicester di Brendan Rodgers, che sognavano il ritorno in Champions League.