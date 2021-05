Calcio | Milan | Atalanta e Juventus in Champions League | il Napoli stecca contro il Verona e andrà in Europa League

(Di domenica 23 maggio 2021) E’ calato il sipario sul campionato didi Serie A 2020-2021. Triplice fischio sulla stagione 2020-2021 con l’Inter che, già con il titolo in tasca, ha potuto festeggiare lo Scudetto a San Siro dopo un roboante 5-1l’Udinese. Gli uomini di Antonio Conte sono andati a segno grazie a Young, Eriksen, Lautaro Martinez, Perisic e Luaku. Inutile la realizzazione di Pereyra. Tuttavia, a tenere banco erano i posti per lae i verdetti sono arrivati: sarannoa prendere parte alla massima competizione per club continentale. I rossoneri hanno sconfitto proprio l’a Bergamo grazie a una doppietta dell’ex Kessie, cecchino su entrambi i rigori concessi (espulso De Roon negli ultimi ...

Advertising

SkySport : Calciomercato femminile: Milan, arriva il portiere Giuliani dalla Juventus - acmilan : ?? 1' Calcio d'inizio: parte #MilanVerona ?? Forza Milan! ??? LIVE ?? - SkySport : ATALANTA-MILAN 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Kessié (43') ? rig. #Kessié (90+3') ?? - _Morik92_ : Il calcio è bello perché è imprevedibile. A livello mediatico il #Napoli era già in #UCL dopo Firenze, il #Milan sp… - Ticinonline : Pirlo batte Gattuso al fotofinish: Juve in Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Milan

ROMA - Una serata per cuori forti, quella che ha regalato l'ultimo atto della serie A. Vince ila Bergamo con una doppietta su rigore di Kessie, stravince la Juve (senza Cristiano Ronaldo) a Bologna per 4 - 1 (doppietta di Morata e prestazione maiuscola di Dybala) ma alla fine il match ...Albastano i due gol dell'ex Kessie, entrambi sudi rigore, per regolare l'Atalanta e la pratica Champions. La squadra di Pioli ha sofferto molto il pressing bergamasco, e le folate ...Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni. Sulla vittoria – «L’abbiamo meritata e l’abbiano meritato.E’ calato il sipario sul campionato di calcio di Serie A 2020-2021 ... erano i posti per la Champions League e i verdetti sono arrivati: saranno Atalanta, Milan e Juventus a prendere parte alla ...