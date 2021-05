Calcio: Kane e Coman nel mirino del Manchester United (Di domenica 23 maggio 2021) Solskjaer ha chiesto rinforzi top per lanciare la sfida al City LONDRA - Harry Kane sempre più lontano dal Tottenham. La punta 27enne ha già espresso il desiderio di giocare la prossima Champions ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) Solskjaer ha chiesto rinforzi top per lanciare la sfida al City LONDRA - Harrysempre più lontano dal Tottenham. La punta 27enne ha già espresso il desiderio di giocare la prossima Champions ...

Advertising

Gazzetta_it : La Roma sogna #Kane. E lui: 'Mou ti porta la mentalità vincente' - ossobuco20111 : Su Kane non solo il City, c'è anche il Chelsea - OnlineSportsRT : Su Kane non solo il City, c'è anche il Chelsea - CORNERNEWS24 : #Calcio - Su Kane non solo il City, c'è anche il Chelsea Per bomber del Tottenham, Blues disposti a cedere Abraham e Kepa - JuventusUn : #Kane lascia il #Tottenham: c'è la #Juve, l'indizio che fa sognare i tifosi! I DETTAGLI?… -