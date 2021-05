Calciatori e staff dell’Udinese vaccinati domenica sera alla Dacia Arena (Di lunedì 24 maggio 2021) Di rientro dalla sfida del Meazza contro l’Inter, i Calciatori e lo staff tecnico dell’Udinese Calcio hanno ricevuto il vaccino anti Covid presso l’hub vaccinale allestito nell’area della Curva Nord della Dacia Arena (diventata il primo stadio in Italia a concedere i propri spazi interni per le vaccinazioni) grazie alla sinergia con Confindustria e la Regione Friuli – Venezia Giulia. L’Udinese è così il primo club italiano ad aver vaccinato i propri giocatori e il proprio staff contro il Coronavirus. Aver avuto la possibilità di vaccinare il gruppo squadra bianconero nell’hub della Dacia Arena è stato per noi un segno è molto importante – ha commentato il Direttore Generale Franco Collavino – Un segno di ripartenza ... Leggi su udine20 (Di lunedì 24 maggio 2021) Di rientro dsfida del Meazza contro l’Inter, ie lotecnicoCalcio hanno ricevuto il vaccino anti Covid presso l’hub vaccinale allestito nell’area della Curva Nord della(diventata il primo stadio in Italia a concedere i propri spazi interni per le vaccinazioni) graziesinergia con Confindustria e la Regione Friuli – Venezia Giulia. L’Udinese è così il primo club italiano ad aver vaccinato i propri giocatori e il propriocontro il Coronavirus. Aver avuto la possibilità di vaccinare il gruppo squadra bianconero nell’hub dellaè stato per noi un segno è molto importante – ha commentato il Direttore Generale Franco Collavino – Un segno di ripartenza ...

