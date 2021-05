Cabina della funivia Stresa-Mottarone precipita nel vuoto | tredici morti al momento

(Di domenica 23 maggio 2021)causando la morte dipersone. La tragedia si è verificata questa mattina intorno alle ore 13.crollo(Google)Una tragedia si è verificata questa mattina sul lago Maggiore. Unache collegacon ilta. Il bilancio delle vittime, che in un primo tempo si era fermato a quattro, è, purtroppo, immediatamente salito a nove e poi a. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Non si conosce il numero esatto delle persone presenti nellaal ...

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - RaiNews : Grave incidente sul #Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabin… - tg2rai : #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 ba… - NuvolaDiDrago22 : RT @Tiziana95627735: Verso le 12.30 è caduta una cabina della funivia che da Stresa sale al Mottarone a circa 300 mt dalla vetta??tutti de… - robinzuli : Precipita la cabina della funivia Stresa-Mottarone, sale a 9 il numero dei morti. Sul posto sta intervenendo il Soc… -

" Lafunivia è caduta da un punto relativamente alto e si è adagiata sul terreno ai piedi di un grande bosco. Ora appare sostanzialmente distrutta a terra " laè di colore bianco ...Coinvolti anche due bambine: sono gravissime Il Soccorso Alpino Piemontese sta intervenendo sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, nel Verbano, nel punto dove si è staccata la...STRESA (VERBANIA) (ITALPRESS) – Nove morti e due bambine ferite. E’ questo il bilancio, secondo quanto apprende l’Italpress, del crollo della cabina della funivia del Mottarone che parte da Stresa, in ...Cronaca - L'incidente si è verificato in tarda mattinata. Una cabina, nel tratto finale dell'impianto, è caduta in un'area boschiva. A bordo c'erano 11 persone, feriti anche due bimbi, ricoverati in ...