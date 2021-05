Bufera durante la maratona | più di venti morti in Cina

Leggi su newsmondo

(Di domenica 23 maggio 2021), i partecipanti ad unain montagna sono stati sorpresi da una. Nel bilancio si contano più di. Conta più diil bilancio dellache ha travolto i corridori di una. È successo in, nella provincia di Gansu. Il maltempo ha sorpreso i corridori che stavano partecipando ad unain montagna. Più di 150 persone sono state messe in salvo. Una dedi persone si trova in ospedale per accertamenti. I, alla mattina italiana del 23 maggio, sono almeno 21.