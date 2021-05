Bucciantini: “Il Napoli è la squadra che funziona meglio in Italia. Complimenti a Gattuso per il suo lavoro!” (Di domenica 23 maggio 2021) A pochi minuti dall’inizio del match Napoli-Verona, Marco Bucciantini ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato: “Il Napoli sta giocando sulla nuvola, ovvero bene, con facilità. Verona? Entriamo in una scena dello scongiuro, la squadra fa più fatica. Gattuso sta facendo un grandissimo lavoro. Ogni giocatore sta migliorando grazie alla presenza dell’altro. È la squadra che funziona meglio in Italia”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) A pochi minuti dall’inizio del match-Verona, Marcoha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato: “Ilsta giocando sulla nuvola, ovvero bene, con facilità. Verona? Entriamo in una scena dello scongiuro, lafa più fatica.sta facendo un grandissimo lavoro. Ogni giocatore sta migliorando grazie alla presenza dell’altro. È lachein”.

Advertising

sscalcionapoli1 : Bucciantini: “Gattuso ha dato e ricevuto dal Napoli, peccato se andasse via” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Bucciantini: “Gattuso ha dato e ricevuto dal Napoli, peccato se andasse… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Bucciantini: 'Gattuso ha dato e ricevuto dal Napoli, peccato se andasse via' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Bucciantini: 'Gattuso ha dato e ricevuto dal Napoli, peccato se andasse via' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Bucciantini: 'Gattuso ha dato e ricevuto dal Napoli, peccato se andasse via' -