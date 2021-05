Bruno Longhi sicuro: “23 anni dopo, Allegri sta ritornando al Napoli” (Di domenica 23 maggio 2021) Il giornalista Bruno Longhi, tramite il proprio profilo Twitter, ha affermato con sicurezza l’imminente arrivo di Max Allegri sulla panchina del Napoli, dopo 23 anni quando giocava con la maglia azzurra. @sscNapoli:eccolo! 23 anni dopo #Max Allegri sta ritornando pic.twitter.com/4Ig2rYV9mR— Bruno Longhi (@BrunoLonghi7) May 22, 2021 Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) Il giornalista, tramite il proprio profilo Twitter, ha affermato con sicurezza l’imminente arrivo di Maxsulla panchina del23quando giocava con la maglia azzurra. @ssc:eccolo! 23#Maxstapic.twitter.com/4Ig2rYV9mR—(@7) May 22, 2021

