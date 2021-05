Brest-Psg, Neymar sbaglia il calcio di rigore: l’errore del brasiliano ha del clamoroso (VIDEO) (Di domenica 23 maggio 2021) Il titolo della Ligue 1 2020/2021 pende verso Lille. Dopo la prima mezz’ora di gioco dell’ultima giornata di campionato, il Lille sta infatti vincendo sul campo del Brest mentre il Psg è bloccato sullo 0-0 contro il Brest. Alla base di questo risultato c’è l’errore dal dischetto di Neymar. L’arbitro non ha avuto dubbi nell’indicare il dischetto dopo il fallo subito da Di Maria, tuttavia il brasiliano si è reso protagonista di un errore clamoroso. Ciò che salta all’occhio, innanzitutto, è la posizione del portiere del Brest. Quest’ultimo si è infatti piazzato vicinissimo al palo, lasciando scoperti 3/4 di porta. Neymar, però, non è riuscito ad approfittarne ed ha spedito la palla fuori. In alto e di seguito il VIDEO ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Il titolo della Ligue 1 2020/2021 pende verso Lille. Dopo la prima mezz’ora di gioco dell’ultima giornata di campionato, il Lille sta infatti vincendo sul campo delmentre il Psg è bloccato sullo 0-0 contro il. Alla base di questo risultato c’èdal dischetto di. L’arbitro non ha avuto dubbi nell’indicare il dischetto dopo il fallo subito da Di Maria, tuttavia ilsi è reso protagonista di un errore. Ciò che salta all’occhio, innanzitutto, è la posizione del portiere del. Quest’ultimo si è infatti piazzato vicinissimo al palo, lasciando scoperti 3/4 di porta., però, non è riuscito ad approfittarne ed ha spedito la palla fuori. In alto e di seguito il...

