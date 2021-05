Braccialetti color pastello | il trend dei colori baby arriva anche agli accessori

Leggi su chedonna

(Di domenica 23 maggio 2021) Idainon potevano tardare adre, dal momento che isono un must assoluto di questi mesi: ecco come sceglierli e come abbinarli. Il motivo per cui isono diventati letteralmente onnipresenti nella moda di questi ultimi mesi è semplicissimo: si tratta dii allegri, che portano una ventata di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it